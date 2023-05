Confira os vencedores do 64º Torneio 1º de Maio de Arapongas

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O Dia do Trabalhador – celebrado nesta segunda-feira, 01 - foi novamente marcado pela final de um dos maiores campeonatos de futebol amador do país, o Torneio 1º de Maio de Arapongas. O tradicional evento reuniu milhares de pessoas no Estádio Municipal José Chiappin – Jardim Baronesa. De acordo com a Secretaria Municipal de Esporte, cerca de 12 mil passaram pelo estádio durante todo o dia. Também marcaram presença o prefeito Sérgio Onofre, o vice-prefeito Jair Milani, o procurador Jurídico, Rafael Cita, secretários municipais e vereadores da base aliada. As equipes finalistas agitaram toda a torcida.

continua após publicidade .

Ainda no domingo, 30, o torneio teve a sua 2ª. Rodada – com jogos simultâneos nos campos 1, 2 e 3 do Centro Social Urbano (CSU) e campo do antigo SESI – atual prédio da Secretaria de Esporte. A grande final do torneiro do Trabalhador contou com sorteio de brindes, como bolas e bicicletas, além de reafirmar a paixão pelo futebol, com um evento que há anos faz parte do calendário municipal. “O Torneio 1º de Maio já é um símbolo do cenário esportivo municipal. E a cada ano ele fica melhor. É muito bacana ver o envolvimento de cada um. Tivemos um grande público, sem grandes tumultos e confrontos competitivos apenas dentro do campo. Mais um bom trabalho da Secretaria de Esporte, com a contribuição de diversos apoiadores. Mas o mais especial é a participação dos times e das torcidas que sempre superam expectativas”, afirmou Sérgio Onofre.

O secretário da pasta, Altair Sartori, reforçou a dedicação de todos, que contribuíram direta ou indiretamente para mais uma edição de sucesso. “Já fica aqui a vontade de fazer outro grande evento no ano que vem. A 64ª edição ficará marcada na história. Sempre bom poder proporcionar algo real e intenso”, disse Sartori.

continua após publicidade .

DISPUTAS E RESULTADOS

No decorrer das partidas finais, na categoria adulto, a equipe Time do Japa/ Amigos do Juninho conquistou o primeiro lugar, seguida pela Gralha Azul. Terceiro lugar para a equipe Juventude FC e quarto lugar para o time Bambino Pizzaria/ Eletro Paraná.

Na categoria master, o primeiro lugar ficou com o time Amigos do Barusso/ Casa das Soluções. Na segunda colocação, a equipe PB Empreendimentos Imobiliários, terceiro lugar para o Escritório Osvaldo Damião e Filhos e quarto lugar para o Bar do Didi E.C.

Na categoria feminino, a equipe Time Clube Campestre / Dom Pedro Pub levou a melhor, conquistando a primeira colocação. A equipe JP Construções garantiu o segundo lugar. A terceira colocação foi para o time A.D.F.E e o quarto lugar para a Associação Arapongas Futsal.

continua após publicidade .

No sub 16, a Panificadora Água na boca/Carnes Dallas em primeiro lugar, seguida pelo time Japa Team/ Amigos do Juninho, terceiro lugar para a Escolinha de Futebol Elite e quarto lugar para a Pluma/ Bar do Paranavaí/ Restaurante da Vovó.

PREMIAÇÕES:

Categoria Adulto Masculino:

- 1º lugar – 01 moto 0 km/ e R$ 1 mil reais /troféus e medalhas

- 2º lugar – 01 Tv/ prêmio de R$ 500,00/ Troféus e medalhas

continua após publicidade .

- 3º e 4º lugares – troféus e medalhas

Categoria Master:

continua após publicidade .

- 1º lugar – 01 Tv/ prêmio de R$ 1.000,00/ troféu e medalhas

- 2º, 3º e 4º lugares – troféu e medalhas

Categoria Sub 16:

continua após publicidade .

- 1º lugar – 01 Tv/ prêmio de R$ 1.000,00/ troféu e medalhas

- 2º lugar – R$ 500,00/ troféus e medalhas

- 3º e 4º - troféus e medalhas

Categoria Feminino:

- 1º lugar – 01 Tv/ prêmio de R$ 1.000,00/ troféu e medalhas

- 2º lugar - R$ 500,00/ troféus e medalhas

- 3º e 4º lugares – troféus e medalhas

Siga o TNOnline no Google News