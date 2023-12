Confira os sepultamentos desta terça-feira (5) em Arapongas

Os velórios ocorrem na capela do Prever Arapongas

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Confira os falecimentos e sepultamentos que acontecem nesta terça-feira (5) em Arapongas. As informações são do Prever.

continua após publicidade

Claudinete Marini, de 72 anos de idade. O velório acontece na Capela do Prever de Arapongas. O sepultamento ocorrerá às 09h00 no Cemitério Municipal de Arapongas.

Edivaldo Fernando Lanconi, de 51 anos. O corpo é velado na Capela do Prever de Arapongas. O sepultamento iniciará às 14h30 no Cemitério Municipal de Arapongas.

continua após publicidade

- Clique aqui e receba nossas notícias pelo WhatsApp



Veja também os sepultamentos de segunda-feira (4):

Valdeneia Fatima Ramos da Silva, 51 anos. O corpo é velado na Capela Central. O sepultamento acontecerá às 16h00 no Cemitério Municipal Cristo Rei.

continua após publicidade

Clarice Rocha, 87 anos. O velório ocorre na Capela do Ponta Grossa. O sepultamento será às 17h00 Cemitério Municipal Cristo Rei.

Luiz Francisco de Souza, 88 anos. O velório é realizado na Capela Central. O sepultamento iniciará às 11h00 no Cemitério Municipal Cristo Rei.

Marília Aparecida Antônio, 75 anos. O corpo é velado na Capela Central e o sepultamento acontecerá às 11h00 no Cemitério Portal do Céu.

continua após publicidade

Maria Lindaura Borges de Oliveira, 84 anos. O velório ocorre na Capela Central. Já o sepultamento será às 16h00 no Cemitério de Pirapó.

Pedro Henrique Ducatti, de 16 anos. O velório acontece na Capela Central. O sepultamento ocorrerá às 09h00 no Cemitério da Saudade.

continua após publicidade

Osvaldo Ribeiro, 72 anos. O velório é realizado na Capela Central. O sepultamento aconteceu às 09h00 no Cemitério Cristo Rei.

Alan Taborda da Silva dos Santos, de 20 anos. O velório acontece na Capela do Prever e o sepultamento será a partir das 13h45 no Cemitério Municipal de Arapongas.

Eurípides de Souza, de 83 anos. O corpo é velado na Capela Municipal de Jandaia do Sul. O sepultamento acontecerá no Cemitério Municipal de Jandaia do Sul, sem informações de horário divulgadas.

Sebastiana Maria de Oliveira, 89 anos. O velório acontece na Capela Municipal de Marilândia do Sul. O sepultamento será no Cemitério Municipal de Marilândia do Sul. O horário não foi divulgado.

Siga o TNOnline no Google News