Confira os falecimentos deste sábado (29) em Arapongas

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As informações são dos sites oficiais do Grupo Angelus e Aliança Unipax

O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Arapongas, conforme informações publicadas pelo Grupo Angelus e Aliança Unipax. A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.

MARIA JOSE RODRIGUES DE OLIVEIRA

Falecida em 28/08/2026

Velório: Capela Prever Arapongas

Sepultamento: 29/08/2026, às 16:00, Cemitério Municipal, Arapongas -PR