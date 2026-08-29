Confira os falecimentos deste sábado (29) em Arapongas
As informações são dos sites oficiais do Grupo Angelus e Aliança Unipax
Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
Sepultamento acontece no cemitério municipal - Foto: Lis Kato/Tnonline
O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Arapongas, conforme informações publicadas pelo Grupo Angelus e Aliança Unipax. A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.
MARIA JOSE RODRIGUES DE OLIVEIRA
Falecida em 28/08/2026
Velório: Capela Prever Arapongas
Sepultamento: 29/08/2026, às 16:00, Cemitério Municipal, Arapongas -PR
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