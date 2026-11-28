Confira os falecimentos deste sábado (28) em Arapongas
As informações são dos sites oficiais do Grupo Angelus e Aliança Unipax
Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
Cemitério Municipal de Arapongas - Foto: arquivo/TN
O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Arapongas, conforme informações publicadas pelo Grupo Angelus e Aliança Unipax. A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.
ROSILDA TEIXEIRA DOS SANTOS
Falecido em 27/11/2026
Velório: CAPELA PREVER ARAPONGAS
Sepultamento: 28/11/2026, às 11:00, CEMITÉRIO MUNICIPAL PARQUE ACÁCIAS - ARAPONGAS, Arapongas -PR
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