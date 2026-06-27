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FALECIMENTO

Confira os falecimentos deste sábado (27) em Arapongas

As informações são dos sites oficiais do Grupo Angelus e Aliança Unipax

Escrito por Da Redação
Publicado em 27.06.2026, 07:05:24 Editado em 27.06.2026, 07:05:09
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Confira os falecimentos deste sábado (27) em Arapongas
Autor Foto: Lis Kato/TNOnline

O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Arapongas, conforme informações publicadas pelo Grupo Angelus e Aliança Unipax. A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.

BRUNO RAFAEL DOS SANTOS

Falecido em 26/06/2026
Velório: CAPELA PREVER ARAPONGAS
Sepultamento: 27/06/2026, às 09:00, CEMITÉRIO MUNICIPAL DE ARAPONGAS, Arapongas -PR

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