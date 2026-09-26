Confira os falecimentos deste sábado (26) em Arapongas
As informações são dos sites oficiais do Grupo Angelus e Aliança Unipax
Escrito por Da Redação
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A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento - Foto: Arquivo TN
O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Arapongas, conforme informações publicadas pelo Grupo Angelus e Aliança Unipax. A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.
MARCOS MIRANDA DOS SANTOS
Falecido em 24/09/2026
Velório: Capela Prever em Arapongas
Sepultamento: 26/09/2026, às 11:00, Cemitério Municipal Parque Acácias, Arapongas -PR
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AGUIMAR FORNAZIERI
Falecido em 25/09/2026
Velório: Capela Prever em Arapongas
Sepultamento: 26/09/2026, às 16:00, Cemitério Municipal, Arapongas -PR