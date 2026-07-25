Confira os falecimentos deste sábado (25) em Arapongas
As informações são dos sites oficiais do Grupo Angelus e Aliança Unipax
Escrito por Da Redação
Publicado em 25.07.2026, 06:30:00 Editado em 25.07.2026, 06:45:35
A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento - Foto: Lis Kato/TNOnline
O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Arapongas, conforme informações publicadas pelo Grupo Angelus e Aliança Unipax. A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.
JOANA PAULUCCI
Falecida em 24/07/2026
Velório: Capela Prever em Arapongas
Sepultamento: 25/07/2026, às 15:00, Cemitério Municipal de Arapongas -PR
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