Confira os falecimentos deste sábado (25) em Arapongas

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As informações são dos sites oficiais do Grupo Angelus e Aliança Unipax

O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Arapongas, conforme informações publicadas pelo Grupo Angelus e Aliança Unipax. A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.

JOANA PAULUCCI

Falecida em 24/07/2026

Velório: Capela Prever em Arapongas

Sepultamento: 25/07/2026, às 15:00, Cemitério Municipal de Arapongas -PR