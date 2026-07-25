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OBITUÁRIO

Confira os falecimentos deste sábado (25) em Arapongas

As informações são dos sites oficiais do Grupo Angelus e Aliança Unipax

Escrito por Da Redação
Publicado em 25.07.2026, 06:30:00 Editado em 25.07.2026, 06:45:35
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Confira os falecimentos deste sábado (25) em Arapongas
Autor A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento - Foto: Lis Kato/TNOnline

O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Arapongas, conforme informações publicadas pelo Grupo Angelus e Aliança Unipax. A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.

JOANA PAULUCCI

Falecida em 24/07/2026
Velório: Capela Prever em Arapongas
Sepultamento: 25/07/2026, às 15:00, Cemitério Municipal de Arapongas -PR

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