Confira os falecimentos deste sábado (23) em Arapongas
As informações são dos sites oficiais do Grupo Angelus e Aliança Unipax
Escrito por Da Redação
Publicado em 23.05.2026, 07:42:09 Editado em 23.05.2026, 07:44:04
Sepultamentos ocorrem em Arapongas neste sábado (23) - Foto: Lis Kato/TNOnline
O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Arapongas, conforme informações publicadas pelo Grupo Angelus e Aliança Unipax. A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.
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UNIVALDO DOMINGUES
Idade: 77 anos
Falecido em 22/05/2026
Velório: Capela do Prever
Sepultamento: 23/05/2026, horário a definir, Cemitério Municipal, Arapongas - PR
SEBASTIANA MARIA DA SILVA
Idade: 85 anos
Falecido em 22/05/2026
Velório: Capela do Prever
Sepultamento: 23/05/2026, horário a definir, Cemitério Municipal, Arapongas - PR