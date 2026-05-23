Confira os falecimentos deste sábado (23) em Arapongas

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O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Arapongas, conforme informações publicadas pelo Grupo Angelus e Aliança Unipax. A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.





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UNIVALDO DOMINGUES

Idade: 77 anos

Falecido em 22/05/2026

Velório: Capela do Prever

Sepultamento: 23/05/2026, horário a definir, Cemitério Municipal, Arapongas - PR

SEBASTIANA MARIA DA SILVA

Idade: 85 anos

Falecido em 22/05/2026

Velório: Capela do Prever

Sepultamento: 23/05/2026, horário a definir, Cemitério Municipal, Arapongas - PR