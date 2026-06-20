Confira os falecimentos deste sábado (20) em Arapongas

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O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Arapongas, conforme informações publicadas pelo Grupo Angelus e Aliança Unipax. A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.

DAWID KOWAL

Falecido em 19/06/2026

Velório: CAPELA PREVER ARAPONGAS

Sepultamento: 20/06/2026, às 09:00, CEMITÉRIO MUNICIPAL DE ARAPONGAS, Arapongas -PR