Confira os falecimentos deste sábado (20) em Arapongas
As informações são dos sites oficiais do Grupo Angelus e Aliança Unipax
Escrito por Da Redação
Publicado em 20.06.2026, 06:30:00 Editado em 20.06.2026, 07:40:53
Cemitério Municipal de Arapongas - Foto: Arquivo TN
O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Arapongas, conforme informações publicadas pelo Grupo Angelus e Aliança Unipax. A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.
DAWID KOWAL
Falecido em 19/06/2026
Velório: CAPELA PREVER ARAPONGAS
Sepultamento: 20/06/2026, às 09:00, CEMITÉRIO MUNICIPAL DE ARAPONGAS, Arapongas -PR
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