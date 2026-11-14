Confira os falecimentos deste sábado (14) em Arapongas
As informações são dos sites oficiais das Funerárias Prever e Aliança Unipax
Escrito por Da Redação
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Sepultamento ocorre em Arapongas neste sábado - Foto: Lis Kato/TNOnline
O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Arapongas, conforme informações publicadas pelas Funerárias Prever e Aliança Unipax. A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.
MIGUEL MARTINS DA ROCHA
Idade: 76 anos
Falecido em 13/11/2026
Velório: Capela do Prever
Sepultamento: 14/11/2026, às 16:00, Cemitério Municipal Parque da Acácias
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