Confira os falecimentos deste sábado (07) em Arapongas

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As informações são dos sites oficiais das Funerárias Prever e Aliança Unipax

O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Arapongas, conforme informações publicadas pela Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa). A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.

ANTONIO MARQUES CABREIRA

Idade: 65 anos

Falecimento: 05/11/2026

Velório: Capela do Prever

Sepultamento: a definir