Confira os falecimentos deste sábado (07) em Arapongas
As informações são dos sites oficiais das Funerárias Prever e Aliança Unipax
Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
Sepultamento acontece em Arapongas - Foto: Arquivo TNOnline
O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Arapongas, conforme informações publicadas pela Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa). A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.
ANTONIO MARQUES CABREIRA
Idade: 65 anos
Falecimento: 05/11/2026
Velório: Capela do Prever
Sepultamento: a definir
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