Confira os falecimentos deste sábado (05) em Arapongas

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

As informações são dos sites oficiais do Grupo Angelus e Aliança Unipax

O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Arapongas, conforme informações publicadas pelo Grupo Angelus e Aliança Unipax. A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.

EDNA APARECIDA PEREIRA MORAES

Falecida em 04/09/2026

Velório: Capela Prever Arapongas

Sepultamento: 05/09/2026, às 10:00, Cemitério Municipal, Arapongas -PR

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

ODETE TEREZINHA FEITOSA

Falecida em 04/09/2026

Velório: Capela Prever Arapongas

Sepultamento: 05/09/2026, às 17:00. O cemitério não foi informado.