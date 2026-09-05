Confira os falecimentos deste sábado (05) em Arapongas
As informações são dos sites oficiais do Grupo Angelus e Aliança Unipax
Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento - Foto: Lis Kato/TNOnline
O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Arapongas, conforme informações publicadas pelo Grupo Angelus e Aliança Unipax. A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.
EDNA APARECIDA PEREIRA MORAES
Falecida em 04/09/2026
Velório: Capela Prever Arapongas
Sepultamento: 05/09/2026, às 10:00, Cemitério Municipal, Arapongas -PR
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.
ODETE TEREZINHA FEITOSA
Falecida em 04/09/2026
Velório: Capela Prever Arapongas
Sepultamento: 05/09/2026, às 17:00. O cemitério não foi informado.