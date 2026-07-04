Confira os falecimentos deste sábado (04) em Arapongas

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As informações são dos sites oficiais do Grupo Angelus e Aliança Unipax

O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Arapongas, conforme informações publicadas pelo Grupo Angelus e Aliança Unipax. A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.

DAVID SANTOS SONG

Falecido em 03/07/2026

Velório: CAPELA MUNICIPAL ACÁCIAS

Sepultamento: 04/07/2026, às 11:30, CEMITÉRIO MUNICIPAL PARQUE JARDIM DAS ACÁCIAS, Arapongas -PR