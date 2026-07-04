Confira os falecimentos deste sábado (04) em Arapongas
As informações são dos sites oficiais do Grupo Angelus e Aliança Unipax
Escrito por Da Redação
Publicado em 04.07.2026, 06:30:00 Editado em 04.07.2026, 07:12:40
Foto: Lis Kato
O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Arapongas, conforme informações publicadas pelo Grupo Angelus e Aliança Unipax. A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.
DAVID SANTOS SONG
Falecido em 03/07/2026
Velório: CAPELA MUNICIPAL ACÁCIAS
Sepultamento: 04/07/2026, às 11:30, CEMITÉRIO MUNICIPAL PARQUE JARDIM DAS ACÁCIAS, Arapongas -PR
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