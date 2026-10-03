Confira os falecimentos deste sábado (03) em Arapongas
As informações são dos sites oficiais do Grupo Angelus e Aliança Unipax
Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
Sepultamento acontece no Cemitério Municipal de Arapongas - Foto: TNOnline/Arquivo
O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Arapongas, conforme informações publicadas pelo Grupo Angelus e Aliança Unipax. A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.
Rubens de Oliveira Machado
Idade: 75 anos
Falecido em 03/10/2026
Velório: Capela Prever de Arapongas, sala de homenagem 01
Sepultamento: Cemitério Municipal de Arapongas, horário a definir
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