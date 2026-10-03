Confira os falecimentos deste sábado (03) em Arapongas

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As informações são dos sites oficiais do Grupo Angelus e Aliança Unipax

O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Arapongas, conforme informações publicadas pelo Grupo Angelus e Aliança Unipax. A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.

Rubens de Oliveira Machado

Idade: 75 anos

Falecido em 03/10/2026

Velório: Capela Prever de Arapongas, sala de homenagem 01

Sepultamento: Cemitério Municipal de Arapongas, horário a definir