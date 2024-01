Confira os falecimentos deste domingo (7) em Arapongas

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Veja a lista de sepultamentos deste domingo (7) de Arapongas, norte do Paraná:

continua após publicidade

Lucilia Loureiro Moraes, 90 anos. O velório acontece na Capela do Prever. O sepultamento está marcado para as 16 horas, no Cemitério Municipal.

Irineu Liberati, 78 anos. O velório acontece na Capela do Prever. O sepultamento será às 15h30, no Cemitério Municipal.

continua após publicidade

Apucarana e região:

Izaias Donizete Rodrigues, 65 anos. O velório acontece na Capela Municipal de Borrazópolis e o sepultamento está marcado para ocorrer no Cemitério Municipal. O horário não foi informado.

Carolina Martins Gonçalves, 77 anos. O velório ocorre na Capela do Jardim Ponta Grossa. O sepultamento vai acontecer na segunda-feira (8), às 10 horas. O local ainda não foi informado.

Siga o TNOnline no Google News