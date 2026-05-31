Confira os falecimentos deste domingo (31) em Arapongas
As informações são dos sites oficiais do Grupo Angelus e Aliança Unipax
Escrito por Da Redação
Publicado em 31.05.2026, 07:41:55 Editado em 31.05.2026, 07:41:50
Cemitério Municipal de Arapongas - Foto: Lis Kato/TNOnline
O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Arapongas, conforme informações publicadas pelo Grupo Angelus e Aliança Unipax. A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.
TANIA ELISA DE OLIVEIRA
Idade: 64 anos
Falecido: 30/04
Velório: Capela do Prever
Sepultamento: 31/05/2026, às 09:00, Cemitério Municipal, Arapongas - PR
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JOSÉ ROBERTO DELFINO
Idade: 67 anos
Falecido em 30/05/2026
Velório: Capela do Prever
Sepultamento: 31/05/2026, às 10:00, Cemitério Municipal, Arapongas - PR