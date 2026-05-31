Confira os falecimentos deste domingo (31) em Arapongas

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Publicado em 31.05.2026, 07:41:55 Editado em 31.05.2026, 07:41:50

Escrito por Da Redação

O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Arapongas, conforme informações publicadas pelo Grupo Angelus e Aliança Unipax. A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.

TANIA ELISA DE OLIVEIRA

Idade: 64 anos

Falecido: 30/04

Velório: Capela do Prever

Sepultamento: 31/05/2026, às 09:00, Cemitério Municipal, Arapongas - PR

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JOSÉ ROBERTO DELFINO

Idade: 67 anos

Falecido em 30/05/2026

Velório: Capela do Prever

Sepultamento: 31/05/2026, às 10:00, Cemitério Municipal, Arapongas - PR