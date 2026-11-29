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Publicado em 29.11.2026, 07:17:00 Editado em 29.11.2026, 10:05:19

As informações são dos sites oficiais do Grupo Angelus e Aliança Unipax

O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Arapongas, conforme informações publicadas pelo Grupo Angelus e Aliança Unipax. A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.

JOAO DA SILVA

Falecido em 28/11/2026

Velório: CAPELA PREVER ARAPONGAS

Sepultamento: 29/11/2026, às 10:00, CEMITÉRIO MUNICIPAL DE ARAPONGAS, Arapongas -PR

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JOÃO CARLOS LINDOLFO DE OLIVEIRA

Falecido em 28/11/2026

Velório: CAPELA PREVER ARAPONGAS

Sepultamento: 29/11/2026, às 11:00, CEMITÉRIO MUNICIPAL DE ARAPONGAS, Arapongas -PR

MARIA APARECIDA DE SOUZA

Falecido em 29/11/2026

Velório: CAPELA PREVER ARAPONGAS

Sepultamento: CEMITÉRIO MUNICIPAL DE ARAPONGAS, Arapongas -PR