Confira os falecimentos deste domingo (22) em Arapongas
As informações são dos sites oficiais das Funerárias Prever e Aliança Unipax
Escrito por Da Redação
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Sepultamentos ocorrem em Arapongas neste domingo e segunda - Foto: Lis Kato/TNOnline
O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Arapongas, conforme informações publicadas pelas Funerárias Prever e Aliança Unipax. A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.
CELINA DE OLIVEIRA MARQUES
Idade: 86 anos
Falecida em 22/11/2026
Velório: Capela do Prever
Sepultamento: 23/11/2026, às 10:00, Cemitério Municipal de Arapongas
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CREUZA MARIA COVRE ANDRE
Idade: 73 anos
Falecida em 21/11/2026
Velório: Capela do Prever
Sepultamento: 22/11/2026, às 13:00, Cemitério Municipal de Arapongas