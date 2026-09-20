Confira os falecimentos deste domingo (20) em Arapongas
As informações são dos sites oficiais do Grupo Angelus e Aliança Unipax
O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Arapongas, conforme informações publicadas pelo Grupo Angelus e Aliança Unipax. A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.
SEBASTIÃO MILITÃO DE MELO
Idade: 87 anos
Falecido em 20/09/2026
Velório: Capela Prever Arapongas, Sala de Homenagem 01, às 13:00
Sepultamento: Cemitério Municipal de Arapongas, Arapongas - PR
APARECIDO DONIZETTI MARCELINO
Idade: 56 anos
Falecido em 19/09/2026
Velório: Capela Prever Arapongas, Sala de Homenagem 02
Sepultamento: Cemitério Municipal de Arapongas, Arapongas - PR
APARECIDO DORIVAL BORDINHON
Idade: 73 anos
Falecido em 19/09/2026
Velório: Capela Prever Arapongas, Sala de Homenagem 01
Sepultamento: 20/09/2026, às 11:00, Cemitério Municipal de Arapongas, Arapongas - PR
TANI SANCHES SPINATO
Idade: 78 anos
Falecida em 20/09/2026
Velório: Capela Prever Arapongas, Sala de Homenagem 02, às 14:00
Sepultamento: Cemitério Municipal de Arapongas, Arapongas - PR
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