Confira os falecimentos deste domingo (20) em Arapongas

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Publicado em 20.09.2026, 07:59:16 Editado em 20.09.2026, 07:59:12

Escrito por Da Redação

As informações são dos sites oficiais do Grupo Angelus e Aliança Unipax

O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Arapongas, conforme informações publicadas pelo Grupo Angelus e Aliança Unipax. A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.

SEBASTIÃO MILITÃO DE MELO

Idade: 87 anos

Falecido em 20/09/2026

Velório: Capela Prever Arapongas, Sala de Homenagem 01, às 13:00

Sepultamento: Cemitério Municipal de Arapongas, Arapongas - PR

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

APARECIDO DONIZETTI MARCELINO

Idade: 56 anos

Falecido em 19/09/2026

Velório: Capela Prever Arapongas, Sala de Homenagem 02

Sepultamento: Cemitério Municipal de Arapongas, Arapongas - PR

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

APARECIDO DORIVAL BORDINHON

Idade: 73 anos

Falecido em 19/09/2026

Velório: Capela Prever Arapongas, Sala de Homenagem 01

Sepultamento: 20/09/2026, às 11:00, Cemitério Municipal de Arapongas, Arapongas - PR

TANI SANCHES SPINATO

Idade: 78 anos

Falecida em 20/09/2026

Velório: Capela Prever Arapongas, Sala de Homenagem 02, às 14:00

Sepultamento: Cemitério Municipal de Arapongas, Arapongas - PR

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Clique aqui e receba as notícias do TNOnline no nosso grupo do WhatsApp

