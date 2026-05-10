Confira os falecimentos deste domingo (10) em Arapongas
As informações são dos sites oficiais do Grupo Angelus e Aliança Unipax
Escrito por Da Redação
Publicado em 10.05.2026, 06:30:00 Editado em 10.05.2026, 07:22:54
Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline
Sepultamento será no Cemitério Municipal de Arapongas - Foto: Lis Kato/TNOnline
O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Arapongas, conforme informações publicadas pelo Grupo Angelus e Aliança Unipax. A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.
VERÔNICA NAGY PELEGRINI
Falecida em 09/05/2026
Velório: Capela do Prever
Sepultamento: 10/05/2026, às 14:00, Cemitério Municipal, Arapongas - PR
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.
Últimas em Arapongas
publicidade
Mais lidas no TNOnline
publicidade