Confira os falecimentos deste domingo (10) em Arapongas

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O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Arapongas, conforme informações publicadas pelo Grupo Angelus e Aliança Unipax. A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.

VERÔNICA NAGY PELEGRINI

Falecida em 09/05/2026

Velório: Capela do Prever

Sepultamento: 10/05/2026, às 14:00, Cemitério Municipal, Arapongas - PR