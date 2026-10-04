Confira os falecimentos deste domingo (04) em Arapongas
As informações são dos sites oficiais do Grupo Angelus e Aliança Unipax
O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Arapongas, conforme informações publicadas pelo Grupo Angelus e Aliança Unipax. A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.
Joaquim Aparecido de Carvalho
Idade: 69 anos
Falecido em 03/10/2026
Velório: Capela Prever de Arapongas, sala de homenagem nobre 01
Sepultamento: 04/10/2026, às 16:30, Cemitério Municipal de Arapongas, Arapongas - PR
Solange Domingues Faria da Silva
Idade: 59 anos
Falecida em 04/10/2026
Velório: Capela Prever de Arapongas, sala de homenagem 01
Sepultamento: Cemitério Municipal Parque Acácias, Arapongas - PR, horário a definir
Marlene Garcia da Silva
Idade: 68 anos
Falecida em 03/10/2026
Velório: Capela Prever de Arapongas, sala de homenagem 02
Sepultamento: 04/10/2026, às 11:00, Cemitério Municipal de Arapongas, Arapongas - PR
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