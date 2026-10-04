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OBITUÁRIO

Confira os falecimentos deste domingo (04) em Arapongas

As informações são dos sites oficiais do Grupo Angelus e Aliança Unipax

Escrito por Da Redação
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Confira os falecimentos deste domingo (04) em Arapongas
Autor Sepultamentos ocorrem em Arapongas neste domingo - Foto: Lis Kato/TNOnline

O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Arapongas, conforme informações publicadas pelo Grupo Angelus e Aliança Unipax. A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.

Joaquim Aparecido de Carvalho

Idade: 69 anos
Falecido em 03/10/2026
Velório: Capela Prever de Arapongas, sala de homenagem nobre 01
Sepultamento: 04/10/2026, às 16:30, Cemitério Municipal de Arapongas, Arapongas - PR

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Solange Domingues Faria da Silva

Idade: 59 anos
Falecida em 04/10/2026
Velório: Capela Prever de Arapongas, sala de homenagem 01
Sepultamento: Cemitério Municipal Parque Acácias, Arapongas - PR, horário a definir

Marlene Garcia da Silva

Idade: 68 anos
Falecida em 03/10/2026
Velório: Capela Prever de Arapongas, sala de homenagem 02
Sepultamento: 04/10/2026, às 11:00, Cemitério Municipal de Arapongas, Arapongas - PR

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ARAPONGAS Falecimentos notícias locais Obituário sepultamento Velório
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