Confira os falecimentos deste domingo (04) em Arapongas

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As informações são dos sites oficiais do Grupo Angelus e Aliança Unipax

O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Arapongas, conforme informações publicadas pelo Grupo Angelus e Aliança Unipax. A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.

Joaquim Aparecido de Carvalho

Idade: 69 anos

Falecido em 03/10/2026

Velório: Capela Prever de Arapongas, sala de homenagem nobre 01

Sepultamento: 04/10/2026, às 16:30, Cemitério Municipal de Arapongas, Arapongas - PR

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Solange Domingues Faria da Silva

Idade: 59 anos

Falecida em 04/10/2026

Velório: Capela Prever de Arapongas, sala de homenagem 01

Sepultamento: Cemitério Municipal Parque Acácias, Arapongas - PR, horário a definir

Marlene Garcia da Silva

Idade: 68 anos

Falecida em 03/10/2026

Velório: Capela Prever de Arapongas, sala de homenagem 02

Sepultamento: 04/10/2026, às 11:00, Cemitério Municipal de Arapongas, Arapongas - PR

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