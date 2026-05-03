Confira os falecimentos deste domingo (03) em Arapongas
As informações são dos sites oficiais do Grupo Angelus e Aliança Unipax
Escrito por Da Redação
Publicado em 03.05.2026, 06:30:00 Editado em 03.05.2026, 07:36:49
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Os sepultamentos acontecem em Arapongas - Foto: Lis Kato/ TNOnline
O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Arapongas, conforme informações publicadas pelo Grupo Angelus e Aliança Unipax. A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.
ROSA BROIETTI
Falecido em 02/05/2026
Velório: CAPELA PREVER ARAPONGAS
Sepultamento: 03/05/2026, às 10:00, CEMITÉRIO MUNICIPAL DE ARAPONGAS, Arapongas -PR
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MARIA NAIR DE SOUZA JACOB
Falecido em 03/05/2026
Velório: CAPELA PREVER ARAPONGAS
Sepultamento: CEMITÉRIO MUNICIPAL DE ARAPONGAS, Arapongas -PR
WILSON APARECIDO CORILAZO
Falecido em 03/05/2026
Velório: CAPELA PREVER ARAPONGAS
Sepultamento: CEMITÉRIO MUNICIPAL DE ARAPONGAS, Arapongas -PR
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