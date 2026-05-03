Confira os falecimentos deste domingo (03) em Arapongas

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O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Arapongas, conforme informações publicadas pelo Grupo Angelus e Aliança Unipax. A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.

ROSA BROIETTI

Falecido em 02/05/2026

Velório: CAPELA PREVER ARAPONGAS

Sepultamento: 03/05/2026, às 10:00, CEMITÉRIO MUNICIPAL DE ARAPONGAS, Arapongas -PR

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MARIA NAIR DE SOUZA JACOB

Falecido em 03/05/2026

Velório: CAPELA PREVER ARAPONGAS

Sepultamento: CEMITÉRIO MUNICIPAL DE ARAPONGAS, Arapongas -PR

WILSON APARECIDO CORILAZO

Falecido em 03/05/2026

Velório: CAPELA PREVER ARAPONGAS

Sepultamento: CEMITÉRIO MUNICIPAL DE ARAPONGAS, Arapongas -PR