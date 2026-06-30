Confira os falecimentos desta terça-feira (30) em Arapongas
As informações são dos sites oficiais do Grupo Angelus e Aliança Unipax
Escrito por Da Redação
Publicado em 30.06.2026, 06:30:00 Editado em 30.06.2026, 08:51:07
Cemitério Municipal de Arapongas - Foto: Lis Kato/TNOnline
O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Arapongas, conforme informações publicadas pelo Grupo Angelus e Aliança Unipax. A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.
VANDA SOARES DURÃO
Falecido em 28/06/2026
Velório: Capela do Prever
Sepultamento: 30/06/2026, às 09:00, Cemitério Municipal, Arapongas - PR
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