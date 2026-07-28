Confira os falecimentos desta terça-feira (28) em Arapongas
As informações são dos sites oficiais do Grupo Angelus e Aliança Unipax
Escrito por Da Redação
Publicado em 28.07.2026, 06:30:00 Editado em 28.07.2026, 08:09:56
A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento - Foto: Lis Kato/TNOnline
O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Arapongas, conforme informações publicadas pelo Grupo Angelus e Aliança Unipax. A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.
FÁTIMA APARECIDA DE ABREU ANDRÉ
Idade: 46 anos
Falecida em 27/07/2026
Velório: Capela Memorial Acácias
Sepultamento: 28/07/2026, às 10:30, Cemitério Municipal, Arapongas - PR
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MARIA DE FÁTIMA LUIZ
Idade: 63 anos
Falecida em 27/07/2026
Velório: Capela do Prever
Sepultamento: 28/07/2026, às 10:00, Cemitério Municipal Parque Acácias, Arapongas - PR
CARLOS ALBERTO LUPPI
Idade: 69 anos
Falecido em 27/07/2026
Velório: Capela do Prever
Cremação: 28/07/2026, às 18:00, Arapongas - PR