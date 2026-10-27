Confira os falecimentos desta terça-feira (27) em Arapongas

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As informações são dos sites oficiais das Funerárias Prever e Aliança Unipax

O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Arapongas, conforme informações publicadas pelas Funerárias Prever e Aliança Unipax. A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.

JOSÉ MARTINS SANTANA

Idade: 82 anos

Falecido em 27/10/2026

Velório: Capela do Prever

Sepultamento: Cemitério Municipal Parque Acácias, horário não informado