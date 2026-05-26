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OBITUÁRIO

Confira os falecimentos desta terça-feira (26) em Arapongas

As informações são dos sites oficiais do Grupo Angelus e Aliança Unipax

Escrito por Da Redação
Publicado em 26.05.2026, 06:30:00 Editado em 26.05.2026, 07:07:43
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Confira os falecimentos desta terça-feira (26) em Arapongas
Autor Cemitério Municipal de Arapongas - Foto: Lis Kato/TNOnline

O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Arapongas, conforme informações publicadas pelo Grupo Angelus e Aliança Unipax. A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.

ISIDORO COLTRE

Falecido em 25/05/2026
Velório: Capela do Prever
Sepultamento: 26/05/2026, às 09:30, Cemitério Municipal, Arapongas - PR

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