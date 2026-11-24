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As informações são dos sites oficiais das Funerárias Prever e Aliança Unipax

O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Arapongas, conforme informações publicadas pelas Funerárias Prever e Aliança Unipax. A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.

MARILIDIA BRUMATTI TAVARES

Idade: 63 anos

Falecida em 23/11/2026

Velório: Capela do Prever

Sepultamento: 24/11/2026, às 10:30, Cemitério Municipal de Arapongas

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CLÁUDIO JONAS GALVÃO

Idade: 66 anos

Falecido em 23/11/2026

Velório: Capela em Assaí (PR), na Rua Getuilio Vargas, nº 821

Sepultamento: 24/11/2026, às 16:30, Cemitério Municipal de Arapongas