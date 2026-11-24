Confira os falecimentos desta terça-feira (24) em Arapongas
As informações são dos sites oficiais das Funerárias Prever e Aliança Unipax
Escrito por Da Redação
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Os sepultamentos acontecem em Arapongas - Foto: Lis Kato/ TNOnline
O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Arapongas, conforme informações publicadas pelas Funerárias Prever e Aliança Unipax. A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.
MARILIDIA BRUMATTI TAVARES
Idade: 63 anos
Falecida em 23/11/2026
Velório: Capela do Prever
Sepultamento: 24/11/2026, às 10:30, Cemitério Municipal de Arapongas
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CLÁUDIO JONAS GALVÃO
Idade: 66 anos
Falecido em 23/11/2026
Velório: Capela em Assaí (PR), na Rua Getuilio Vargas, nº 821
Sepultamento: 24/11/2026, às 16:30, Cemitério Municipal de Arapongas