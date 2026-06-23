Confira os falecimentos desta terça-feira (23) em Arapongas
As informações são dos sites oficiais do Grupo Angelus e Aliança Unipax
Escrito por Da Redação
Publicado em 23.06.2026, 06:30:00 Editado em 23.06.2026, 08:15:46
Sepultamento será no Cemitério Municipal de Arapongas - Foto: Lis Kato/TNOnline
O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Arapongas, conforme informações publicadas pelo Grupo Angelus e Aliança Unipax. A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.
AUGUSTO DE MORAES
Falecido em 22/06/2026
Velório: Capela do Prever
Sepultamento: 23/06/2026, às 15:00, Cemitério Municipal Parque Acácias, Arapongas -PR
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