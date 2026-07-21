Confira os falecimentos desta terça-feira (21) em Arapongas
As informações são dos sites oficiais do Grupo Angelus e Aliança Unipax
Escrito por Da Redação
Publicado em 21.07.2026, 06:30:00 Editado em 21.07.2026, 06:46:52
Cemitério Municipal de Arapongas - Foto: Lis Kato/TNOnline
O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Arapongas, conforme informações publicadas pelo Grupo Angelus e Aliança Unipax. A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.
CARLOS GALHARDO GIMENEZ
Falecido em 20/07/2026
Velório: Capela do Prever
Sepultamento: 21/07/2026, às 10:30, Cemitério Municipal, Arapongas - PR
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.
ELODINA OLIVEIRA PRIEBE
Idade: 83 anos
Falecida em 20/07/2026
Velório: Capela do Prever
Sepultamento: 21/07/2026, às 11:30, Cemitério Municipal, Arapongas - PR
VALTER NADIM
Falecido em 20/07/2026
Velório: Capela do Prever
Sepultamento: 21/07/2026, às 15:30, Cemitério Municipal, Arapongas - PR