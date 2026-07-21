Confira os falecimentos desta terça-feira (21) em Arapongas

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Publicado em 21.07.2026, 06:30:00 Editado em 21.07.2026, 06:46:52

Escrito por Da Redação

As informações são dos sites oficiais do Grupo Angelus e Aliança Unipax

O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Arapongas, conforme informações publicadas pelo Grupo Angelus e Aliança Unipax. A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.

CARLOS GALHARDO GIMENEZ

Falecido em 20/07/2026

Velório: Capela do Prever

Sepultamento: 21/07/2026, às 10:30, Cemitério Municipal, Arapongas - PR

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ELODINA OLIVEIRA PRIEBE

Idade: 83 anos

Falecida em 20/07/2026

Velório: Capela do Prever

Sepultamento: 21/07/2026, às 11:30, Cemitério Municipal, Arapongas - PR

VALTER NADIM

Falecido em 20/07/2026

Velório: Capela do Prever

Sepultamento: 21/07/2026, às 15:30, Cemitério Municipal, Arapongas - PR