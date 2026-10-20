Confira os falecimentos desta terça-feira (20) em Arapongas
As informações são dos sites oficiais das Funerárias Prever e Aliança Unipax
Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
Cemitério Municipal de Arapongas - Foto: Lis Kato/TNOnline
O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Arapongas, conforme informações publicadas pelas Funerárias Prever e Aliança Unipax. A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.
DORIVAL RAMOS GONCALVES
Idade: 74 anos
Falecido em 19/10/2026
Velório: Capela do Prever
Sepultamento: 20/10/2026, às 09:00, Cemitério Municipal de Arapongas
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