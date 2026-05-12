Confira os falecimentos desta terça-feira (12) em Arapongas
As informações são dos sites oficiais do Grupo Angelus e Aliança Unipax
Escrito por Da Redação
Publicado em 12.05.2026, 06:30:00 Editado em 12.05.2026, 07:18:36
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Foto: Lis Kato/TNOnline
O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Arapongas, conforme informações publicadas pelo Grupo Angelus e Aliança Unipax. A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.
PAULO CESAR SANCHES DO PRADO
Falecido em 11/05/2026
Velório: Capela do Prever
Sepultamento: 12/05/2026, às 10:00, Cemitério Municipal Parque Jardim das Acácias, Arapongas - PR
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ODÁLIA FRANZIN MANDUCA
Falecida em 11/05/2026
Velório: Capela do Prever
Sepultamento: 12/05/2026, às 15:00, Cemitério Municipal, Arapongas - PR
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