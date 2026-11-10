Confira os falecimentos desta terça-feira (10) em Arapongas

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Publicado em 10.11.2026, 06:43:55 Editado em 10.11.2026, 06:43:52

As informações são dos sites oficiais das Funerárias Prever e Aliança Unipax

O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Arapongas, conforme informações publicadas pelas Funerárias Prever e Aliança Unipax. A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.

CONSTANTINO APARECIDO PAVEZI

Idade: 63 anos

Falecido em 09/11/2026

Velório: Capela do Prever

Sepultamento: 10/11/2026, às 11:00, Cemitério Municipal Parque Acácias

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FRANCISCO CARRASCO

Idade: 93 anos

Falecido em 10/11/2026

Velório: Capela do Prever

Sepultamento: Cemitério Municipal de Arapongas

EVA APARECIDA GOMES

Idade: 72 anos

Falecida em 10/11/2026

Velório: Capela do Prever

Sepultamento: Cemitério Municipal de Arapongas