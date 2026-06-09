Confira os falecimentos desta terça-feira (09) em Arapongas

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Publicado em 09.06.2026, 06:30:00 Editado em 09.06.2026, 07:08:51

Escrito por Da Redação

O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Arapongas, conforme informações publicadas pelo Grupo Angelus e Aliança Unipax. A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.

TERESA FANTIM

Idade: 63 anos

Falecida em 08/06/2026

Velório: Capela do Prever

Sepultamento: 09/06/2026, às 11:00, Cemitério Municipal, Arapongas - PR

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ANDERSON ARAUJO

Falecido em 09/06/2026

Velório: Capela do Prever

Sepultamento: Cemitério Municipal Parque Jardim das Acácias, Arapongas - PR

MARLENE FERNANDES MENDES

Idade: 82 anos

Falecida em 07/06/2026

Velório: Capela de Arapongas

Sepultamento: 09/06/2026, às 10:00, Cemitério Municipal, Arapongas - PR