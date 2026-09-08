Confira os falecimentos desta terça-feira (08) em Arapongas
As informações são dos sites oficiais do Grupo Angelus e Aliança Unipax
Escrito por Da Redação
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Sepultamento será no Cemitério Municipal de Arapongas - Foto: Lis Kato/ TnOnline
O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Arapongas, conforme informações publicadas pelo Grupo Angelus e Aliança Unipax. A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.
FLÁVIO DE ALMEIDA FREITAS
Idade: 46 anos
Falecido em 07/09/2026
Velório: Capela Prever, sala 2, em 07/09/2026, às 20:00
Sepultamento: 08/09/2026, às 14:00, Cemitério Municipal, Arapongas - PR
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