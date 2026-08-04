Confira os falecimentos desta terça-feira (04) em Arapongas
As informações são dos sites oficiais do Grupo Angelus e Aliança Unipax
Escrito por Da Redação
Publicado em 04.08.2026, 06:30:00 Editado em 04.08.2026, 07:01:14
Sepultamentos acontecem no Cemitério Municipal - Foto: Lis Kato/TNOnline
O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Arapongas, conforme informações publicadas pelo Grupo Angelus e Aliança Unipax. A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.
JACIR VICENTE FERREIRA
Falecido em 03/08/2026
Velório: Capela do Prever
Sepultamento: 04/08/2026, às 10:30, Cemitério Municipal, Arapongas - PR
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.
JOÃO FRANCISCO DE MARCO
Falecido em 04/08/2026
Velório: Capela do Prever
Sepultamento: Cemitério Municipal, Arapongas - PR