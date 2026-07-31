Confira os falecimentos desta sexta-feira (31) em Arapongas

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Publicado em 31.07.2026, 06:30:00 Editado em 31.07.2026, 06:47:08

Escrito por Da Redação

As informações são dos sites oficiais do Grupo Angelus e Aliança Unipax

O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Arapongas, conforme informações publicadas pelo Grupo Angelus e Aliança Unipax. A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.

JOSE BENEDITO DE SOUSA

Falecido em 29/07/2026

Velório: Capela do Prever

Sepultamento: 31/07/2026, às 09:30, Cemitério Municipal, Arapongas - PR

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ARMANDO RODRIGUES

Falecido em 30/07/2026

Velório: Capela do Prever

Sepultamento: 31/07/2026, às 10:00, Cemitério Municipal, Arapongas - PR

MARIA PRETTI BERGONCI

Falecido em 30/07/2026

Velório: Capela do Prever

Sepultamento: 31/07/2026, às 11:30, Cemitério Municipal, Arapongas - PR

MARIA HELENA MILAN

Falecido em 31/07/2026

Velório: Capela do Prever

Sepultamento: Cemitério Municipal, Arapongas - PR