Confira os falecimentos desta sexta-feira (31) em Arapongas
As informações são dos sites oficiais do Grupo Angelus e Aliança Unipax
Escrito por Da Redação
Publicado em 31.07.2026, 06:30:00 Editado em 31.07.2026, 06:47:08
Cemitério Municipal de Arapongas - Foto: Lis Kato/TNOnline
O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Arapongas, conforme informações publicadas pelo Grupo Angelus e Aliança Unipax. A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.
JOSE BENEDITO DE SOUSA
Falecido em 29/07/2026
Velório: Capela do Prever
Sepultamento: 31/07/2026, às 09:30, Cemitério Municipal, Arapongas - PR
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ARMANDO RODRIGUES
Falecido em 30/07/2026
Velório: Capela do Prever
Sepultamento: 31/07/2026, às 10:00, Cemitério Municipal, Arapongas - PR
MARIA PRETTI BERGONCI
Falecido em 30/07/2026
Velório: Capela do Prever
Sepultamento: 31/07/2026, às 11:30, Cemitério Municipal, Arapongas - PR
MARIA HELENA MILAN
Falecido em 31/07/2026
Velório: Capela do Prever
Sepultamento: Cemitério Municipal, Arapongas - PR
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