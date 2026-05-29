Confira os falecimentos desta sexta-feira (29) em Arapongas
As informações são dos sites oficiais do Grupo Angelus e Aliança Unipax
Escrito por Da Redação
Publicado em 29.05.2026, 06:30:00 Editado em 29.05.2026, 07:59:26
Cemitério Municipal de Arapongas - Foto: TNOnline
O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Arapongas, conforme informações publicadas pelo Grupo Angelus e Aliança Unipax. A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.
OSVALDO RODRIGUES MACIEL
Falecido em 28/05/2026
Velório: Capela do Prever
Sepultamento: 29/05/2026, às 11:30, Cemitério Municipal, Arapongas - PR
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YOLANDA HERRERA CELLA
Falecido em 28/05/2026
Velório: Capela do Prever
Sepultamento: 29/05/2026, às 14:00, Cemitério Municipal, Arapongas - PR