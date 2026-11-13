Confira os falecimentos desta sexta-feira (13) em Arapongas
As informações são dos sites oficiais das Funerárias Prever e Aliança Unipax
Escrito por Da Redação
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Sepultamento ocorrerá no Cemitério Municipal de Arapongas - Foto: Lis Kato/TNOnline
O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Arapongas, conforme informações publicadas pelas Funerárias Prever e Aliança Unipax. A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.
CLÁUDIO RIBEIRO
Idade: 68 anos
Falecido em 11/11/2026
Velório: Capela do Prever
Sepultamento: 13/11/2026, às 09:00, Cemitério Municipal de Arapongas
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