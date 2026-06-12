Confira os falecimentos desta sexta-feira (12) em Arapongas

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O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Arapongas, conforme informações publicadas pelo Grupo Angelus e Aliança Unipax. A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.

MERCEDES COATTI BELLANZON

Falecido em 11/06/2026

Velório: Capela do Prever

Sepultamento: 12/06/2026, às 15:00, Cemitério Municipal Parque Jardim das Acácias, Arapongas - PR