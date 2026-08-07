Confira os falecimentos desta sexta-feira (07) em Arapongas
As informações são dos sites oficiais do Grupo Angelus e Aliança Unipax
Escrito por Da Redação
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Sepultamentos ocorrem em Arapongas nesta sexta-feira - Foto: Lis Kato/TNOnline
O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Arapongas, conforme informações publicadas pelo Grupo Angelus e Aliança Unipax. A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.
RITA DE CASSIA ANDRADE
Idade: 64 anos
Falecido em 06/08/2026
Velório: Capela do Prever
Sepultamento: 07/08/2026, às 10:00, Cemitério Municipal, Arapongas - PR
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ESTER BARBOSA DE FARIAS FREITAS
Idade: 85 anos
Falecido em 06/08/2026
Velório: Capela do Prever
Sepultamento: 07/08/2026, às 11:00, Cemitério Municipal, Arapongas - PR