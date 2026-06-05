Confira os falecimentos desta sexta-feira (05) em Arapongas

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O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Arapongas, conforme informações publicadas pelo Grupo Angelus e Aliança Unipax. A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.

ELIZABETE DE OLIVEIRA FERREIRA

Falecido em 04/03/2026

Velório: Capela do Prever

Sepultamento: 05/06/2026, às 10:00, Cemitério Municipal, Arapongas - PR