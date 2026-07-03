Confira os falecimentos desta sexta-feira (03) em Arapongas
As informações são dos sites oficiais do Grupo Angelus e Aliança Unipax
Escrito por Da Redação
Publicado em 03.07.2026, 06:30:00 Editado em 03.07.2026, 07:00:15
Sepultamento será realizado no Cemitério Municipal de Arapongas - Foto: Lis Kato/TNOnline
O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Arapongas, conforme informações publicadas pelo Grupo Angelus e Aliança Unipax. A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.
NELSON ANGELO DO CARMO
Falecido em 02/07/2026
Velório: Capela do Prever
Sepultamento: 03/07/2026, às 11:00, Cemitério Municipal, Arapongas - PR
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.
-LEIA MAIS: Confira os falecimentos desta sexta-feira (03) em Apucarana e região