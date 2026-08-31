Confira os falecimentos desta segunda-feira (31) em Arapongas
As informações são dos sites oficiais do Grupo Angelus e Aliança Unipax
Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
Cemitério Municipal de Arapongas - Foto: Lis Kato/ TNOnline
O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Arapongas, conforme informações publicadas pelo Grupo Angelus e Aliança Unipax. A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.
EDUARDO DA SILVA
Falecido em 30/08/2026
Velório: CAPELA PREVER ARAPONGAS
Sepultamento: 31/08/2026, às 14:00, CEMITÉRIO MUNICIPAL DE ARAPONGAS, Arapongas -PR
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