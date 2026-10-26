Confira os falecimentos desta segunda-feira (26) em Arapongas

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As informações são dos sites oficiais das Funerárias Prever e Aliança Unipax

O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Arapongas, conforme informações publicadas pelas Funerárias Prever e Aliança Unipax. A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.

VERALCINDA RODRIGUES GARCIA DE SOUZA

Idade: 85 anos

Falecida em 25/10/2026

Velório: Capela do Prever

Sepultamento: 26/10/2026, às 10:00, Cemitério Municipal de Arapongas

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JOAQUIM CLAUDIR SEVIDANIS

Idade: 65 anos

Falecido em 25/10/2026

Velório: Capela em Londrina, na Rua Getúlio Vargas, nº 821

Sepultamento: 26/10/2026, às 14:00, Crematório Aliança Unipax, em Arapongas