Confira os falecimentos desta segunda-feira (26) em Arapongas
As informações são dos sites oficiais das Funerárias Prever e Aliança Unipax
Escrito por Da Redação
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Sepultamentos ocorrem em Arapongas nesta segunda-feira - Foto: Lis Kato/TNOnline
O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Arapongas, conforme informações publicadas pelas Funerárias Prever e Aliança Unipax. A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.
VERALCINDA RODRIGUES GARCIA DE SOUZA
Idade: 85 anos
Falecida em 25/10/2026
Velório: Capela do Prever
Sepultamento: 26/10/2026, às 10:00, Cemitério Municipal de Arapongas
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JOAQUIM CLAUDIR SEVIDANIS
Idade: 65 anos
Falecido em 25/10/2026
Velório: Capela em Londrina, na Rua Getúlio Vargas, nº 821
Sepultamento: 26/10/2026, às 14:00, Crematório Aliança Unipax, em Arapongas