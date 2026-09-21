Confira os falecimentos desta segunda-feira (21) em Arapongas

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Publicado em 21.09.2026, 06:30:00 Editado em 21.09.2026, 06:49:33

Escrito por Da Redação

As informações são dos sites oficiais do Grupo Angelus e Aliança Unipax

O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Arapongas, conforme informações publicadas pelo Grupo Angelus e Aliança Unipax. A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.

SEBASTIÃO MILITÃO DE MELO

Falecido em 20/09/2026

Velório: Capela do Prever

Sepultamento: 21/09/2026, às 10:00, Cemitério Municipal, Arapongas - PR

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TANI SANCHES SPINATO

Falecida em 20/09/2026

Velório: Capela do Prever

Sepultamento: 21/09/2026, às 11:00, Cemitério Municipal, Arapongas - PR

UMBERTO TOMAZ DOS SANTOS

Idade: 72 anos

Falecido em 20/09/2026

Velório: Capela do Prever, em Arapongas

Sepultamento: 21/09/2026, às 17:00, Cemitério Cristo Rei, Apucarana - PR