Confira os falecimentos desta segunda-feira (21) em Arapongas
As informações são dos sites oficiais do Grupo Angelus e Aliança Unipax
Escrito por Da Redação
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Sepultamento ocorrerá no Cemitério Municipal de Arapongas - Foto: Lis Kato/TNOnline
O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Arapongas, conforme informações publicadas pelo Grupo Angelus e Aliança Unipax. A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.
SEBASTIÃO MILITÃO DE MELO
Falecido em 20/09/2026
Velório: Capela do Prever
Sepultamento: 21/09/2026, às 10:00, Cemitério Municipal, Arapongas - PR
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TANI SANCHES SPINATO
Falecida em 20/09/2026
Velório: Capela do Prever
Sepultamento: 21/09/2026, às 11:00, Cemitério Municipal, Arapongas - PR
UMBERTO TOMAZ DOS SANTOS
Idade: 72 anos
Falecido em 20/09/2026
Velório: Capela do Prever, em Arapongas
Sepultamento: 21/09/2026, às 17:00, Cemitério Cristo Rei, Apucarana - PR