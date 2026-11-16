Confira os falecimentos desta segunda-feira (16) em Arapongas

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As informações são dos sites oficiais das Funerárias Prever e Aliança Unipax

O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Arapongas, conforme informações publicadas pelas Funerárias Prever e Aliança Unipax. A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.

ORAZIL RODRIGUES DO PRADO

Idade: 91 anos

Falecido em 15/11/2026

Velório: Capela do Prever

Sepultamento: 16/11/2026, às 11:00, Cemitério Municipal de Arapongas

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NEIDE ZANAO MAKIYAMA

Idade: 76 anos

Falecida em 16/11/2026

Velório: Capela do Prever

Sepultamento: Cemitério Municipal de Arapongas