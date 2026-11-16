Confira os falecimentos desta segunda-feira (16) em Arapongas
As informações são dos sites oficiais das Funerárias Prever e Aliança Unipax
Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
Cemitério Municipal de Arapongas - Foto: TNOnline
O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Arapongas, conforme informações publicadas pelas Funerárias Prever e Aliança Unipax. A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.
ORAZIL RODRIGUES DO PRADO
Idade: 91 anos
Falecido em 15/11/2026
Velório: Capela do Prever
Sepultamento: 16/11/2026, às 11:00, Cemitério Municipal de Arapongas
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NEIDE ZANAO MAKIYAMA
Idade: 76 anos
Falecida em 16/11/2026
Velório: Capela do Prever
Sepultamento: Cemitério Municipal de Arapongas