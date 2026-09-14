Confira os falecimentos desta segunda-feira (14) em Arapongas
As informações são dos sites oficiais do Grupo Angelus e Aliança Unipax
Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
Sepultamentos ocorrem no Cemitério Municipal de Arapongas - Foto: Arquivo TN
O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Arapongas, conforme informações publicadas pelo Grupo Angelus e Aliança Unipax. A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.
GENI DA COSTA MONZANI
Falecida em 14/09/2026
Velório: CAPELA PREVER ARAPONGAS
Sepultamento: CEMITÉRIO MUNICIPAL DE ARAPONGAS, Arapongas -PR
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