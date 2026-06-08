Confira os falecimentos desta segunda-feira (08) em Arapongas

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Publicado em 08.06.2026, 06:30:00 Editado em 08.06.2026, 07:05:34

Escrito por Da Redação

O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Arapongas, conforme informações publicadas pelo Grupo Angelus e Aliança Unipax. A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.

APARECIDA ANGELICA RIBEIRO

Falecida em 06/06/2026

Velório: Capela do Prever

Sepultamento: 08/06/2026, às 09:45, Cemitério Municipal, Arapongas - PR

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MARLENE FERNANDES MENDES

Idade: 82 anos

Falecida em 06/06/2026

Velório: Capela de Arapongas

Sepultamento: 08/06/2026, às 10:00, Cemitério Municipal, Arapongas - PR

