Confira os falecimentos desta segunda-feira (04) em Arapongas
As informações são dos sites oficiais do Grupo Angelus e Aliança Unipax
Escrito por Da Redação
Publicado em 04.05.2026, 06:30:00 Editado em 04.05.2026, 06:43:47
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Sepultamento ocorrerá no Cemitério Municipal de Arapongas - Foto: Lis Kato/TNOnline
O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Arapongas, conforme informações publicadas pelo Grupo Angelus e Aliança Unipax. A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.
ANA MARIA DE SOUZA GARCIA
Falecido em 02/05/2026
Velório: Capela do Prever, em Arapongas
Sepultamento: 04/05/2026, às 10:00, Cemitério Municipal, Arapongas - PR
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