Confira os falecimentos desta segunda-feira (02) em Arapongas
As informações são dos sites oficiais do Grupo Angelus e Aliança Unipax
Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
Sepultamento também ocorre em Arapongas - Foto: Lis Kato/TNOnline
O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Arapongas, conforme informações publicadas pelo Grupo Angelus e Aliança Unipax. A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.
MARIO DE FATIMA RIBEIRO
Falecido em 01/11/2026
Velório: CAPELA PREVER ARAPONGAS
Sepultamento: 02/11/2026, às 09:00, CEMITÉRIO MUNICIPAL PARQUE ACÁCIAS, Arapongas -PR
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