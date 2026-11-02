Confira os falecimentos desta segunda-feira (02) em Arapongas

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

As informações são dos sites oficiais do Grupo Angelus e Aliança Unipax

O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Arapongas, conforme informações publicadas pelo Grupo Angelus e Aliança Unipax. A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.

MARIO DE FATIMA RIBEIRO

Falecido em 01/11/2026

Velório: CAPELA PREVER ARAPONGAS

Sepultamento: 02/11/2026, às 09:00, CEMITÉRIO MUNICIPAL PARQUE ACÁCIAS, Arapongas -PR